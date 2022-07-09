شكرا لقرائتكم خبر عن بالمركز الحضري.. انطلاق فعالية «فرحة عيد رأس تنورة» بأوبريت وطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت بلدية محافظة رأس تنورة أول أيام عيد الأضحى فعالية " فرحة عيد رأس تنورة " 1443 هجرية ، والني تستمر 3 ايام ، في المركز الحضري على كورنيش المحافظة ، وقد انطلقت الفعالية بأوبريت " يا وطن كل القلوب " وسط حضور العديد من الشخصيات المهمة .

وأكد رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الجاسم أن هذه الفعالية تدعم السياحة والترفيه وتحقق الشراكة المجتمعية ، وهذه تعتبر ضمن مخطط أمانة المنطقة ، بتوجيهات الأمين المهندس فهد الجبير ، وذلك لتحسين جودة الحياة .

وبين م. الجاسر أن الفعالية تتضمن العديد من البرامج منها أوبريت عن الوطن ، ومسرحية الأطفال الهادفة " محبوب البحر " ، كما تتواجد العديد من البرامج المتنوعة والهادفة منها الثقافية والألعاب والمسابقات ، وتسهم جميعها بإدخال الفرحة على قلوب الحضور ، وتسعى البلدية من خلال هذه الفعالية جذب الجمهور من كل المحافظات .