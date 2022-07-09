تتويج ناصر بن حمد في بطولة سلوفاكيا بعد إنجازه الجديد للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - تم تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بكأس المركز الأول لبطولة سلوفاكيا الدولية للقدرة لمسافة 160 كم في حفل التتويج الذي أقامته اللجنة المنظمة بعد ختام السباق.

وجرت مراسم التتويج وسط فرحة كبيرة من وفد الفريق الملكي للقدرة، حيث تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كأس المركز الأول، والفارس جعفر ميرزا كأس المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث الفارسة الإسبانية روكيو إسبرينزا هيريرا التي مثلت الفريق الملكي في السباق، كما فازت فارسة الفريق سيسيليا من الأوروغواي بالمركز الرابع، والفارس رائد محمود بالمركز الخامس، فيما احتل الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة المركز التاسع في الترتيب العام.

وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فرسان الفريق الملكي، بمناسبة هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الفريق في المحافل الأوروبية، مشيدًا سموه بجهود جميع الكوادر في الفريق إضافة إلى الجهود البارزة التي بذلها الفرسان في السباق،

متمنيًا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح.

كما تم تتويج أبطال المسابقات الأخرى في البطولة.