ناصر بن حمد يحرز لقب سباق 160 كم لبطولة سلوفاكيا الدولية للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، فصلا جديدا للإنجازات البحرينية لرياضة القدرة عندما فرض حنكته وخبرته وقدراته الفنية العالية وتوج بطلا لبطولة سامورين الدولية للقدرة في سلوفاكيا لمسافة 160 كم.

إنجاز جديد أضافه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها سموه في رياضة القدرة، ليؤكد استعداده المثالي للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في إيطاليا، ويجعل سموه العيد «عيدين» في البحرين، الأول عيد الأضحى المبارك والثاني تتويج سموه باللقب.

يأتي الإنجاز ثمرة للدعم والرعاية التي تحظى بها القدرة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي جعلت رياضة القدرة البحرينية علامة فارقة للرياضة البحرينية وتتماشى مع الترويج المستمر للمملكة في المشاركات الخارجية الأوروبية وهدف من أهداف رؤية البحرين الاقتصادية «2030»، وهو ما أكده سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في ترجمة هذا الدعم إلى حصد ثماره في المحافل الأوروبية الكبيرة التي جعلت المملكة محط الأنظار، حيث أهدى سموه الإنجاز إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأعرب عن شكره وتقديره لجلالته على دعمه المستمر في سبيل مواصلة ارتقاء رياضة القدرة البحرينية وتحقيقها سلسلة من الإنجازات الخارجية في الساحة الأوروبية.

جاهزية لبطولة العالم

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفوز بالمركز الأول يؤكد الجاهزية الكبيرة للفريق الملكي للمشاركة في بطولة العالم القادمة، وقال سموه «الرؤية أصبحت واضحة بالنسبة لنا بعد ان حققنا عدة نتائج إيجابية في الفترة الماضية تؤكد جاهزية الفريق وامكانياته العالية قبل بطولة العالم».

وهنأ سموه، الفارس جعفر ميرزا على المركز الثاني في السباق، متمنيا سموه التوفيق للفريق في السباقات القادمة.

سباق قوي

وعن رؤية سموه لسباق اليوم لمسافة 120 كم، أكد أن السباق من المؤكد أن يشهد منافسة قوية بين الفرسان، في ظل الرغبة الكبيرة بالحصول على المراكز الأولى والصعود على منصة التتويج.

وقال سموه «نتطلع لمواصلة حصد الإنجازات، وكتابة فصل جديد من فصول تطور القدرة البحرينية ومكانتها في الساحة الأوروبية عبر الفوز بالمراكز الأولى في سباق اليوم، ولدينا الثقة الكبيرة بقدرات الفرسان في بذل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة».

وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفرسان الفريق الملكي كل التوفيق والنجاح في سباق اليوم.

عطاء كبير

واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من إنهاء السباق بزمن وقدره (7 ساعات و55 دقيقة و42 ثانية) على الجواد بولت بعد 5 مراحل من القوة والاثارة، فيما جاء الفارس جعفر ميرزا في المركز الثاني على الجواد كالاندريا بعد أن قدم مستويات لافته طوال المراحل.

وجاءت فارسة الفريق الملكي سيسيليا في المركز الرابع، وفارس الفريق رائد محمود في المركز الخامس.

نجاح عيسى بن فيصل

ونجح سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة في إبراز قدراته العالية عندما استطاع من إنهاء سباق 160 كم بنجاح بعد أن قدم مستويات لافته طوال المراحل الخمس.

وقدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل.

جعفر ميرزا: ثمرة دعم ناصر بن حمد

أكد الفارس جعفر ميرزا صاحب المركز الثاني أن الفوز ثمرة دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق، مبينا إلى أن تتويج سموه بالمركز الأول يؤكد ما يتمتع به سموه من قدرات عالية قادته للفوز بجدارة واستحقاق.

وأوضح جعفر ميرزا أن الفريق الملكي للقدرة دائما ما يثبت قدراته الكبيرة في المحافل الأوروبية بفضل رؤية ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرا إلى أن الفريق برهن للجميع بما يتمتع به من إمكانيات عالية تؤكد جاهزيته لبطولة العالم القادمة.

اليوم سباق 120 كم

وسيقود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عدد من فرسان الفريق الملكي في سباق 120 كم الذي سيقام اليوم.

وسيشهد السباق مشاركة الفرسان سلمان عيسى ومحمد الهاشمي ومنال فخراوي وناصر القحطاني.

جاهزية الفرسان

وأعلن عدد من فرسان الفريق الجاهزية لخوض سباق 120 كم، متطلعين أن يواصل الفريق الملكي تحقيق الإنجازات وحصد المراكز الأولى.

– وأكد الفارس سلمان عيسى أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على الفريق بعد أن سجلت مشاركة ناجحة في سباق 160 كم بقيادة سموه، مبينا إلى أن سباق اليوم من المؤكد أن يشهد منافسة قوية ومثيرة بين جميع الفرسان المشاركين.

– وقال الفارس محمد الهاشمي «نتطلع أن نواصل تحقيق النتائج في بطولة سامورين، ندرك أن المنافسة لن تكون سهلة، ولكن لدينا أهداف عديدة لتحقيقها قبل المشاركة في بطولة العالم، ونأمل أن تكون المراكز الأولى من نصيبنا».

– الفارسة منال فخراوي أعربت عن شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل للفرسان، مبينة إلى أن هذا الدعم يعطي الفرسان الحافز الكبير لتقديم المستويات المتميزة التي تساهم في مواصلة حصد الإنجازات للفريق الملكي.

– أما الفارس ناصر القحطاني فأكد أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق ستكون حافزا للفرسان في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة حصد الإنجازات.