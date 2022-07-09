الرئيس العام لشؤون الحرمين يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه: “نحمد الله عز وجل على أن أعاد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وخير وسخاء ورخاء تحت ظل قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة التي كانت وما زالت تضع الشعب السعودي الكريم وصحته وأمنه ورفاهيته في أولى اهتماماتها”.

وأضاف : يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والعرفان لولاة الأمر – حفظهم الله – على ما بذلوه من جهود كبيرة وحرصها ودعمها اللامحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما ومنظومة الخدمات المقدمة لهم.

ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يعيد عليها هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار، وأن يديم العز والرخاء على شعبنا وولاة أمرنا الميامين الذين لم يألو جهدًا ولم يدخروا سببًا في سبيل حماية أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا المباركة. * ***** أخبار قد تهمك

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