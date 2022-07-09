أمانة منطقة حائل تطلق روزنامة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة حائل روزنامة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٣هـ الخاصة ببرامج الاحتفالات والفعاليات في المتنزهات، والأماكن المجهزة لاستقبال الزوار والسياح وسكان المنطقة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الروزنامة تفاصيل تجهيزات الطرق والميادين بالمجسمات الجمالية وتجهيز المنتزهات والحدائق بالزهور والإضاءات التي تعبر عن الاحتفاء بالعيد السعيد، وأماكن إقامة الفعاليات والكرنفالات والمنتزهات الرئيسة ومجمعات التسوق والمولات بالمنطقة، بالإضافة إلى تحديد مواقعها عبر تقنية رمز الاستجابة الفورية (باركود سريع ـ QR) وذلك إسهاما من الأمانة في إيصال المعلومات، والمواقع للمواطنين والمقيمين والزوار بشكل ميسر ومتطور ، وكذلك صور للوجهات الترفيهية والسياحية في مدينة حائل والتي تعد وجهات جيدة للعوائل والأفراد، مع توضيح ساعات العمل بها لتسهيل عملية اختيار ووصول الزائر لها،

كما شاركت الأمانة الأهالي وزوار المنطقة فرحة العيد عبر توزيع الهدايا والورود عليهم في عدة مواقع فاعلة وتشهد كثافة مثل المجمعات التجارية .