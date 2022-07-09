اخبار الخليج – بالصور.. مديريات وإدارات «الداخلية» تواصل جهودها لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬وإدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتشار‭ ‬الدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬،‭ ‬باشرت‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتواجد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬كالشوارع‭ ‬والمجمعات‭ ‬والأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬لبث‭ ‬روح‭ ‬الأمن‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والفرح‭ ‬والسرور‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بتكثيف‭ ‬التواجد‭ ‬المروري‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراقبة‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والتقاطعات‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬كثافة‭ ‬مرورية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتطلب‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الشرطة‭ ‬الراجلة‭ ‬والمتحركة،‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بنشر‭ ‬دوريات‭ ‬النجدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬وطرقات‭ ‬المملكة‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬ولضمان‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للبلاغات‭ ‬الواردة‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬الاطار‭ ‬،‭ ‬تعمل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأي‭ ‬بلاغ‭ ‬والتعامل‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ . ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬منافذ‭ ‬المملكة‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬لاستقبال‭ ‬ومغادرة‭ ‬الزوار‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬بالمنافذ‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمسافرين‭ ‬لضمان‭ ‬سهولة‭ ‬وسلاسة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬المنافذ،‭ ‬وإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬المسافرين‭ ‬بالسرعة‭ ‬والكفاءة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬والخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬واعياد‭ ‬تتطلب‭ ‬أداء‭ ‬أمني‭ ‬متكامل‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومؤسساته‭ ‬نموذجا‭ ‬لشراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الشامل‭.‬