اخبار الخليج – بالصور.. مديريات وإدارات «الداخلية» تواصل جهودها لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وإدارات وزارة الداخلية كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك من خلال انتشار الدوريات الأمنية في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار ، باشرت مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وشرطة المجتمع دورها الأمني من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة كالشوارع والمجمعات والأسواق التجارية والأحياء السكنية لبث روح الأمن والطمأنينة والفرح والسرور لدى الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذًا لمبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والحفاظ على سلامة الجميع.
من جانب آخر ، قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري خلال إجازة العيد من خلال مراقبة الشوارع الرئيسية والتقاطعات وبالقرب من المجمعات التجارية والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة تتطلب زيادة أعداد الشرطة الراجلة والمتحركة، لضمان انسيابية الحركة المرورية. كما قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بنشر دوريات النجدة في مختلف مناطق وطرقات المملكة لدعم جهود مديريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتعامل معها.
وفي ذات الاطار ، تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية بما يحقق السلامة العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك . كما أكدت الإدارة العامة لأمن المنافذ على جاهزية منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال إجازة العيد ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمنافذ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمسافرين لضمان سهولة وسلاسة الحركة في المنافذ، وإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات واعياد تتطلب أداء أمني متكامل وعلى مدار الساعة ، كما يعد التعاون المستمر بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع المدني ومؤسساته نموذجا لشراكة مجتمعية فاعلة تسعى لتحقيق الأمن الشامل.
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