الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ ..

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم، المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي .

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خلال التدشين، أن المنصة ستسهم بمشيئة الله في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر، مبيناً أنه يتم من خلال المنصة إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة ذات صوت عال .

ويأتي تدشين المنصة، ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتسخير التقنية ومواكبة التطور التقني في جميع المجالات .