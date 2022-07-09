أغلى بطاطس مقلية في العالم تدخل «غينيس»

محمد بن مسعود - الدمام - دخل مطعم في نيويورك موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعدما قدم طبق بطاطس مقلية «فرينش فرايز» بقيمة 200 دولار أمريكي.
ومنحت الموسوعة Serendipity3 على الجانب الشرقي العلوي في مانهاتن، لقب المطعم الذي يقدم أغلى بطاطس مقلية في العالم يحمل اسم Creme de la Creme Pommes Frites.
وسيدرج المطعم طبق البطاطس في قائمة الطعام الخاصة به يوم 13 يوليو القادم، حسبما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.
ويتكون الطبق من بطاطس تشيبربيك وخل طبيعي والقليل من الزبدة وزيت الكمأة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراطًا، وغيرها من الإضافات الطبيعية باهظة الثمن.
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