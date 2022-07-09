استدلال على مواقع الذبح

شددت أمانة محافظة جدة، على أن خدمة الاستعلام عن مواقع الذبح المرخصة والمطابقة للاشتراطات البلدية، تكون من خلال الخارطة التفاعلية، التي يتيحها تطبيق بلدي عبر الرابط https://bit.ly/38YI5nS.

وأشارت إلى أن التطبيق يقدم خدمات رقمية، وخيارات متنوعة توفر الوقت والجهد، وتسهل الوصول إلى المواقع الأقرب لمكان المستفيد، لافتة إلى أن الترخيص بممارسة أعمال الذبح خلال أيام العيد، يبدأ اعتبارا من السبت وحتى الـ 13 من ذي الحجة، وفقا للاشتراطات البلدية.

وتسعى أمانة جدة من تقديم هذه الخدمة، إلى مواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، مشيرة إلى أن تطبيق بلدي، تتيح العديد من الخدمات البلدية الرقمية، التي تسهل حياة المواطن والمقيم، وتساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء.