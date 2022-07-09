مواجهة زحام المسالخ بطلبات المركبات

وساهم التنظيم الذي طبقته معظم فروع وزارة البيئة، في محافظات جازان وغيرها من المناطق، في الحد من الزحام على المسالخ، وتقليل التكدس وتسريع عمليات ذبح الأضاحي.
وتولى المسؤولون في المسالخ تنظيم دخول المركبات التي تحمل ذبائح، وإعطاءها أرقاما في مسار معين، وعند وصول المركبة إلى داخل المسلخ، يتولى الأطباء البيطريون الكشف على الذبيحة، ثم يتم ذبحها وسلخها وتقطيعها في زمن قياسي.
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