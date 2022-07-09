مواجهة زحام المسالخ بطلبات المركبات

في أول تجربة لوزارة البيئة والزراعة والمياه، في إدارة المسالخ في عيد الأضحى، بعد أن تسلمت إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، مطلع هذا العام من الشؤون البلدية، ابتكرت المسالخ تنظيما عن طريق مسار طلبات السيارات.

وساهم التنظيم الذي طبقته معظم فروع وزارة البيئة، في محافظات جازان وغيرها من المناطق، في الحد من الزحام على المسالخ، وتقليل التكدس وتسريع عمليات ذبح الأضاحي.

وتولى المسؤولون في المسالخ تنظيم دخول المركبات التي تحمل ذبائح، وإعطاءها أرقاما في مسار معين، وعند وصول المركبة إلى داخل المسلخ، يتولى الأطباء البيطريون الكشف على الذبيحة، ثم يتم ذبحها وسلخها وتقطيعها في زمن قياسي.