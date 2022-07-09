ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة

أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية، بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي، وفق تنظيم وترتيب دقيق، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة، في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.