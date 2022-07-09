الحجاج يرمون جمرة العقبة في انسيابية

توافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وتناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة، دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية، والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن، القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات، وعلى مداخله ومخارجه.

وبذل رجال الأمن وأفراد الكشافة جهودا، في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار، بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر، بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به، بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً، بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.