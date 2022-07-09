شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقدم عرض إلى أخطبوط إفريقيا للتعاقد معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو الجارى عن تقديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى أخطبوط الكرة الأفريقية من اجل الحصول على خدماته في الوقت الحالى.

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع رضا التكناوتي

وبحسب موقع le360 سبور المغربي فإن فريق النصر السعودي تقدم بعرض إلى أحمد رضا التكناوتي حارس مرمي فريق الوداد المغربي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق الحارس التكناوتي مع فريق الوداد المغربي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للحصول على لقب الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلى.

وأضاف الموقع إلى أن الحارس تلقى عدة عرض في السعودية أبرزهم أبها والأتفاق وأخيرًا النصر من أجل التعاقد معه، خاصة أن فريق النصر قد تعاقد في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالى.

وكشف الموقع أن التكناوتي يرغب في تجديد التعاقد مع فريق الوداد ولا يرغب في الرحيل، حتى أن يصل إلى الفريق عرض مالى كبير من أحد الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الحارس من التألق من أجل استعادة مكانه في منتخب المغرب الذي يستعد لبطولة كأس العالم والتي ستقام في قطر.

تصديات التكناوتي