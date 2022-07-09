شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر جارسيا.. خطوة واحدة تفصل النصر عن ضم " دينامو " الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من مجلس إدارة النادي برئاسة مسلى آل معمر، ضم دينامو الأهلي المصري.

مفاوضات النصر السعودي مع ديانج:

وأبدى نادي النصر، رغبته في التعاقد مع المالي أليو ديانج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أليو ديانج، يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي المصري منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، في عام2019 من نادي مولودية الجزائر.

موقف الأهلي المصري من رحيل ديانج:



ولا يمانع النادي الأهلي المصري رحيل أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال حصل على موافقة من ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعرض مالي ضخم.

ديانج كان قريبًا من الرحيل إلى نادي جالطة سراي التركي في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الصفقة فشلت بعدما طلبت إدارة النادي الأهلي الحصول على 7 مليون يورو بدلًا من 5 مليون.

والجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي، أنهى الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

من هو أليو ديانج:

أليو ديانج هو لاعب كرة قدم مالي يلعب في مركز خط الوسط، يلعب مع النادي الأهلي المصري، وُلد في 16 أكتوبر 1997.

وبدأ أليو ديانج مسيرته الكروية مع نادي دوجوليبا، قبل الانضمام إلى نادي مولدية الجزائري في يناير 2018، ثم انتقل الى النادي الأهلي المصري.

وانضم أليو ديانج إلى النادي الأهلي المصري في عام2019 قادماً من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم بمقابل 1.1 مليون دولار.