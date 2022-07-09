شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطائي السعودي يتعاقد مع دينامو الدوري المغربي بشكل رسمى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي السعودي التعاقد مع دينامو الدوري المغربي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الطائي يتعاقد مع مبينزا

ونشر فريق الطائي السعودي بيان له عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يعُلن التعاقد مع المهاجم الكونجولي جاي مبينزا من نادي الوداد المغربي.

مبينزا قاد فريق الوداد المغربي بالفوز بلقب الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، وحصل على جائزة هداف الدوري لموسم 2021-2022، برصيد 15 هدفًا.

ولعب مبينزا لصالح الوداد المغربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف فريق روال أنتويرب البلجيكي.

وأشار موقع النادي السعودي أن اللاعب سوف يلعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بقيمة 460 ألف دولار في الموسم حتى عام 2023.

وبحسب صحيفة "عكاظ السعودية" فإن الفريق قام بالتعاقد مع اللاعب بعد التوصيه من قائد الفريق موسونا الذي أقنع اللاعب بالانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لعب 39 مباراة مع الوداد في جميع المسابقات، وسجل 19 هدف وقام بصناعة 4 أهداف آخرين.

أهداف اللاعب