شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة يرافقة مسؤولي الوزارة .

واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال حج هذا العام وما أثمر عنه التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح في تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى ، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر يرافقه عدد من منسوبي الوزارة.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنها التصريح لأكثر من 16 ألف حافلة وتهيئة 5 محطات لقطار الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وأسهمت المنظومة في نقل أكثر 600 ألف حاج عبر قطار المشاعر في مراحل التصعيد والنفرة والافاضة.

وثمن الوزير الجاسر الاهتمام الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي أسهم في تحقيق حزمة من المنجزات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبالتالي سهلت عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.