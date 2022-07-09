شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فرق متخصصة لكشف المواد الكيميائية والاشعاعية في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الدفاع بفصيل مختص للكشف والرصد والتطهير من العوامل الكيميائية والمصادر الاشعاعية والتحقق من عدم مرور اي مواد خطره ومنع حوادث اي امور تؤثر على أمن الحج والسيطرة عليها ،

" اليوم " التقت بفصيل فصيل التطهير الكيماوي المشارك بمهمة الحج لعام واطلعت على أدوارهم في المشاعر المقدسة .

وقال قائد فصيل التطهير الكيماوي المشارك بمهمه الحج الرائد معتق بن فريح السهّلي : تتمثل المهمة في حماية ضيوف الرحمن من المواد الكيميائية والاشعاعية والقيام بكافه الاجراءات والتدابير الوقائيه وذلك بالاستطلاع والكشف والرصد والتطهير من العوامل الكيميائيه والمصادر الاشعاعيه للتحقق من عدم مرور اي مواد خطره لمنع أي حوادث مخله بأمن الحج لاسمح الله والسيطره عليها ، وكذلك يقوم الفصيل بتقديم الانذار المبكر عن أحتمالات أستخدام العوامل الكيميائيه والمصادر الاشعاعيه أو اي مواد خطره ، بالاضافة الى القيام بأعمال التطهير الميداني من المواد الخطره في حال استخدامها لاقدر الله والمحافظه على سلامة حجاج بيت الله .

واضاف " السهلي " يتواجد عدد كبير من الطاقه البشريه المدربه والمجهزه بأحدث المعدات والعربات والاجهزه التي تستخدم لعمليات الكشف والاستطلاع والتطهير الميداني من العوامل الكيميائيه أوالمصادر الاشعاعيه .