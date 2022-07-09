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”الخليج 365” تلتقي بفصيل الغواصين في المشاعر المقدسة

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الدمام - شريف احمد - فرق متخصصة للتعامل مع حوادث السيول

تشارك القوات البحرية بفضيل من الغواصين للمساهمة في عمليات الانقاذ في حال حدوث سيول لاسمح الله وذلك بوجود افراد وضباط مدربين على مستوى عالي للتعامل مع الحالات الطارئة ومساعدة الجهات الأمنية في التعامل مع حالات الطوارئ .

" اليوم " التقت بفصيل الغواصين من مجموعة الأمن البحرية الخاصة الثانية بالأسطول الغربي واطلعت على ادوارهم في المشاعر المقدسة .

وقال قائد فصيل الغواصين النقيب البحري يزيد بن عبدالرؤوف الشريف : دور القوات البحرية يمثل ادوار متعدده منها وجود سرية من مشاة البحرية لمساندة وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي اضافة الى وجود فصيل للغواصين بكامل معداتهم للمساهمة في عمليات الانقاذ في حال حدوث سيول لاسمح الله وذلك بوجود افراد وضباط مدربين على مستوى عالي للتعامل مع الحالات الطارئة ومساعدة الجهات الأمنية في التعامل مع حالات الطوارئ ، اضافة الى وجود وحدات كشف و ازالة المتفجرات وذلك لفحص الطرود المشتبه بها من ميناء جدة الاسلامي ومطار الملك عبدالعزيز .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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