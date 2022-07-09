«حساب المواطن»: لا يمكن إضافة المتزوج كـ«تابع» لرب الأسرة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيسي «متزوج» فلا يلزمه إرفاق إثبات الاستقلالية، كما لا يلزمه إرفاق عقد إيجار عند التسجيل.
وأكد البرنامج أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع «متزوج» لا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة.
أما في حال رغبة الفرد المستقل بالتسجيل، فيلزمه إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل «صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص»، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة «إيجار» دون الحاجة لإرفاق مستند.
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يذكر أن «حساب المواطن» قد دعا المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في البرنامج بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، إلى زيارة صفحة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة «النفاذ الوطني»، داعيا إلى زيارة الرابط التالي https://portal.ca.gov.sa/faq/1757 للمزيد من التفاصيل.
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