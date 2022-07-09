«السكوتر الكهربائي».. تجربة جديدة تنفذ لأول مرة في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للنقل‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬السكوتر‮»‬‭ ‬الكهربائي،‭ ‬كخدمة‭ ‬تجريبية‭ ‬للحجاج‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬حج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬1443‭ ‬هـ،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬الحجاج،‭ ‬وتسهيل‭ ‬تنقلهم‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬لهذه‭ ‬الشعيرة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬التنقل‭ ‬خلال‭ ‬نفرة‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬مشعر‭ ‬عرفات‭ ‬إلى‭ ‬مشعر‭ ‬مزدلفة‭ ‬بواسطة‭ ‬السكوتر‭ ‬الكهربائي‭.‬

تختصر‭ ‬الوقت

وتسهم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬باختصار‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬أثناء‭ ‬سيرهم‭ ‬مشيًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬بين‭ ‬المشعرين،‭ ‬وجرى‭ ‬تخصيص‭ ‬مسارات‭ ‬محددة‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬استخدامها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الحجاج‭ ‬أثناء‭ ‬استخدامهم‭ ‬لها‭. ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنبتء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭).‬

فريق‭ ‬متخصص

ولقيت‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬استحسان‭ ‬مستخدميها‭ ‬من‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الحرام،‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربتهم‭ ‬لها‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬استخدامها،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬الهيئة‭ ‬فريقا‭ ‬متخصصا‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬ولتوعية‭ ‬الحجاج‭ ‬بالطرق‭ ‬الصحيحة‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬التجريبي‭ ‬لخدمة‭ ‬التنقل‭ ‬بالسكوتر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬ستعمل‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتحسينها،‭ ‬للمواسم‭ ‬المقبلةه‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬تنقل‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتنقل‭ ‬الذكي‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬ملائمتها‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تنقل‭ ‬مميزة‭ ‬لضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وضمان‭ ‬تنقلهم‭ ‬وأدائهم‭ ‬للمناسك‭ ‬براحة‭ ‬واطمئنان‭.‬