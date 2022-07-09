«السكوتر الكهربائي».. تجربة جديدة تنفذ لأول مرة في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت الهيئة العامة للنقل في السعودية «السكوتر» الكهربائي، كخدمة تجريبية للحجاج في موسم حج هذا العام 1443 هـ، بهدف تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأديته لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بواسطة السكوتر الكهربائي.
تختصر الوقت
وتسهم هذه الخدمة الجديدة باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشيًا على الأقدام بين المشعرين، وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها. وفق ما أوردت وكالة الأنبتء السعودية (واس).
فريق متخصص
ولقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريقا متخصصا لهذه الخدمة ولتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، ومن خلال هذا الإطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر في موسم الحج لهذا العام، ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها، للمواسم المقبلةه.
يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملائمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.
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