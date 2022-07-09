المفتي يبيّن أحكام رمي الجمار في أيام التشريق

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لتشـريق الناس في الماضي لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس لتجفيفها.
وقال سماحة المفتي إن هذه الأيام هي أيام أكل وشرب، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، لمن كان متمتعًـا أو قارنًا من غير أهل مكة؛ لقول عائشة وابن عمر “لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي”.
وبيّن أن رمي الجمار الثلاث واجب في الحج في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وترمى هـذه الجمرات الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات.
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فيما يشترط أن يرمي الجمـار الثلاث علـى الترتيب الآتي: يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، ويسـن أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغـرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، ولا يدعو بعد جمرة العقبة.
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