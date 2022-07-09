أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمشعر منى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة يرافقة مسؤولي الوزارة . واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال حج العام الحالي وما أثمر عنه التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح في تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن.

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