سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل وزير النقل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى ، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر يرافقه عدد من منسوبي الوزارة.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنها التصريح لأكثر من 16 ألف حافلة وتهيئة 5 محطات لقطار الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وأسهمت المنظومة في نقل أكثر 600 ألف حاج عبر قطار المشاعر في مراحل التصعيد والنفرة والافاضة.

وثمن الوزير الجاسر الاهتمام الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي أسهم في تحقيق حزمة من المنجزات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبالتالي سهلت عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.