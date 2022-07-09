اخبار دوليه – رئيس برلمان سريلانكا: الرئيس وافق على التنحي.. لكن يوم الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬السريلانكي،‭ ‬ماهيندا‭ ‬أبيواردانا،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس،‭ ‬غوتابايا‭ ‬راجاباكسا،‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬مقره‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كولومبو‭ ‬قبيل‭ ‬اقتحام‭ ‬محتجين‭ ‬غاضبين‭ ‬المجمع‭ ‬الرئاسي،‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬ماهيندا‭ ‬يابا‭ ‬أبيواردينا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬متلفز،‭ ‬السبت،‭ ‬إنه‭ ‬أبلغ‭ ‬راجاباكسا‭ ‬بقرار‭ ‬اتخذ‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لقادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬البرلمانية‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬ترك‭ ‬منصبه،‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

حتى‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬راجاباكسا‭ ‬سيظل‭ ‬رئيسا‭ ‬حتى‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لضمان‭ ‬انتقال‭ ‬سلس‭ ‬للسلطة‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اقتحام‭ ‬محتجين‭ ‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬للرئيس‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬