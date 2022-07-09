أمير مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمشعر منى

الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل يرافقه عدد من مسؤولي الشركة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الشركة خلال موسم حج هذا العام حيث بلغ متوسط معدل الضخ اليومي في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المركزية 750 الف متر مكعب فيما يبلغ عدد مراكز التشغيل والصيانة 25 مركزاً فيما يقدر عدد القوى البشرية العاملة 1750 موظف .

وتم تنفيذ 16 مشروعاً لتعزيز البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 208 ملايين ريال شملت تنفيذ خطوط مياه وشبكات جديدة واستبدال وإعادة تأهيل خطوط وشبكات أخرى في المشاعر المقدسة، وربط الخزانات الإستراتيجية والتشغيلية بها لتحسين عمليات الضخ والتوزيع.