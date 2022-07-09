شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يفاجئ متوسط ميدان اتحاد جدة بقرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، التعاقد مع بديل برونو هنريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانتو يطالب برحيل هنريكي

حيث أوضحت تقارير صحفية أن نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، طلب الاستغناء عن برونو هنريكي، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانتو يطلب التعاقد مع بديل هنريكي ووجه طلبًا لإدارة اتحاد جدة، من أجل جلب محور أجنبي بديلًا عن برونو هنريكي، كما أوصى بالتعاقد كذلك مع حارس مرمى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بعدما حصد 65 نقطة، بينما توج الهلال باللقب بعد حصوله على 67 نقطة.

وكان نادي اتحاد جدة تعاقد مع نونو سانتو، مؤخرًا، بعد إقالة كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.