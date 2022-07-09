شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم الجماهير.. النصر يوجه ضربة موجعة جديدة للحارس المصري محمد أبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي النصر، ضربة موجعة جديدة للمصري محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب هجوم جماهير العالمي.



النصر يفاوض حارس الوداد المغربي:

وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع أحمد التكناوتي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وطبقًا لموقع "le 360 sport" المغربي، فإن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة فهد بن نافل، لديه رغبة قوية في حسم صفقة حارس الوداد المغربي، خاصة أنه سيحصل على خدماته مجانًا.



وانتهى عقد أحمد التكناوتي مع نادي الوداد بنهاية الموسم الجاري، ويحاول النادي المغربي الضغط على الحارس من أجل إقناعه لتجديد عقده.

الوداد يرغب في تجديد عقد حارسه قبل الرحيل من أجل الاستفادة المالية منه، بدلًا من الرحيل مجانًا.

من هو أحمد التكناوتي:

أحمد رضا التكناوتي، هو حارس مرمى مغربي وُلد يوم 5 أبريل 1996 بفاس، ويلعب لنادي الوداد الرياضي، وتألق معه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



وحقق التكناوتي مع الوداد لقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي، وقاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش بالموسم الحالي.



صدمة أبو جبل:



محمد قطب أبو جبل، هو حارس مرمى مصري ولد في محافظة أسيوط، يوم التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 1989.



محمد أبو جبل قام بالتوقيع مع نادي ‎النصر السعودي على عقد يمتد حتى 3 أعوام، كما أنه تسلم قيمة أول موسم بشكل كامل، قبل أن تتراجع الإدارة عن ضمه.



وتراجعت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن ضم الحارس بعد هجوم كبير من جانب الجماهير، حيث يرغب العالمي في فسخ عقده.

حارس مرمى نادي الزمالك المصري، ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، واشتعلت أزمة بينه وبين إدارة القلعة البيضاء، بسبب توقيعه للنصر.