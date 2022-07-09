وزيرا «النقل» و«الحج» يستعرضان مستجدات عمليات التكامل لخدمة الحجاج

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لاستعراض مستجدات عمليات التكامل بين قطاعي النقل والحج والعمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

محمد يوسف

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