شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «النقل» و«الحج» يستعرضان مستجدات عمليات التكامل لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لاستعراض مستجدات عمليات التكامل بين قطاعي النقل والحج والعمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وحضر اللقاء نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدداً من قيادات الجهتين.