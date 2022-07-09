شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نسجل أي تفشي وبائي أو أمراض مهددة بين الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن الخطةُ الصحيةُ لحج هذا العام، تواصلُ نجاحَها بعد إتمام حجاج بيت الله يوم عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة.

وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج لا تزالُ مطمئنةً، ولم تسجل بينهم أي تفشياتٍ وبائيةٍ ولا أمراضٌ مُهددة للصحة العامة.

وأوصي الحجاج باستخدام المظلات للوقاية من أشعة الشمس، وشرب السوائل بكمية كافية، والراحة عدة مرات بشكل متكرر أثناء تأدية المناسك؛ لكي لا يتراكم المجهود على الحاج.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، نجاحَ عملياتِ نقلِ الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، وعودتهم إلى مشعر منى صباح اليوم بعدما أتمُّوا الوقوفَ بعرفات والمبيت في مزدلفة، وأدوا طوافَ الإفاضةِ ورميَ جمرةِ العقبة.

وكشف متحدث "الداخلية"، أن قوات الأمن استكملت استعداداتها لتنفيذ مهامِّها في تنظيم حركة المشاة والحشود لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، ويشمل ذلك: مداخلَ منشأة الجمرات، وحولَ أحواض الرمي، مشيراً إلى أن الجهات الخدمية مستمرة في تنفيذ مهامها بمشعر منى؛ لتوفير كل ما تتطلبه إقامة ضيوف الرحمن من خدمات.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل مكة المكرمة 26 قرارًا إداريًّا بحق وافدين ومواطنين؛ لنقلهم أشخاصًا غيرَ مُصرح لهم بالحج، وذلك حتى (10/ 12/ 1443 هـ).