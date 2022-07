عاجل.. سفارة المملكة في سريلانكا توجه رسالة مهمة لرعاياها

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة في سريلانكا، بياناً مهماً منذ قليل، وجهت خلاله رسالة مهمة لرعاياها، على خلفية الأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات.

وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا بتأجيل السفر إليها، ودعت المواطنين المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد على أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

واختتمت السفارة بيانها، بوضع هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة، وهي: 0094722229966، هاتف السفارة: 0094772682087

ماذا يحدث؟واقتحم محتجون المقر الرسمي لرئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا في كولومبو، اليوم السبت، وطالبوه بالتنحي بسبب تعامله مع الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون السريلانكي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين يدخلون منزل الرئيس راجاباكسا ومقر إقامته في العاصمة التجارية، بعد اختراق الطوق الأمني ​​الذي فرضته الشرطة. — NewsWire (@NewsWireLK)

