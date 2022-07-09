أمين محافظة جدة يُهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعِ – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورفع معاليه أسمى التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ولسمو الأمير سعود بن جلوي محافظ محافظة جدة .

وقال معاليه: ” لقد من الله علينا ببلوغ العشر المباركات من ذي الحجة وأكرمنا بحلول عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة السعيدة التي تحل على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، وتفخر بتسخير إمكاناتها وأجهزتها الحكومية كافة لخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيته الحرام”.