المتحدث الأمني لـ”الداخلية” يعلن نجاح عمليات نقلِ الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، اليوم، عن نجاح عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، وعودتهم إلى مشعر منى صباح اليوم.

وأوضح المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم، أنه جرت علميات نقل الحجاج بعدما أتموا الوقوف بعرفات، والمبيت في مزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة.

وأهابت الداخلية بضيوف الرحمن الالتزام بالتعليمات التي تنظم مواعيد رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة، والتقيد بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التي تؤدي إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة.

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وقال الشلهوب إن الجهات الخدمية مستمرة في تنفيذ مهامها بمشعر منى؛ لتوفير كل ما تتطلبه إقامة ضيوف الرحمن من خدمات، وأضاف: “استكملت قوات الأمن جميعها استعداداتها لتنفيذ مهامها في تنظيم حركة المشاة والحشود لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، ويشمل ذلك مداخل منشأة الجمرات، وحول أحواض الرمي”.