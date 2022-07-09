بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن الأوضاع في سريلانكا

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت سفارة المملكة في سريلانكا بيانًا عاجلاً ومهمًا بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد.

وطالبت السفارة، في بيان لها المواطنين المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تندلع فيها الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

كما وجهت السفارة تعليمات للراغبين في السفر إلى سريلانكا بتأجيل السفر إليها.

أخبار قد تهمك

وأعلنت مصادر في المستشفى الوطني بسريلانكا اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، إلى 55 شخصًا من بينهم ثلاثة أصيبوا بطلقات نارية.

ونقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية عن هذه المصادر قولها إن من بين المصابين نائبًا برلمانيًا من شرق سريلانكا.

يأتي ذلك بعدما أعرب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينجه في وقت سابق اليوم عن استعداده للاستقالة من منصبه من أجل إفساح الطريق أمام تولي حكومة مشتركة بين الأحزاب لزمام الأمور في البلاد، وذلك في أعقاب اقتحام المتظاهرين لمقر إقامته والقصر الرئاسي.