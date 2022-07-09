وزارة الحج والعمرة تُطبّق التأمين الشامل لضيوف الرحمن لموسم العام 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
طبّقت وزارة الحج والعمرة، خلال موسم حج هذا العام ، برنامج التأمين الشامل للحجاج القادمين من خارج المملكة بهدف تمكينهم من أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.
ويأتي البرنامج بإشراف من وزارة الحج والعمرة والبنك السعودي المركزي “ساما” بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال تواجدهم في المملكة، من خلال رفع أي أعباء مالية قد تترتب عليهم نتيجة تعرضهم لأي خطر قد يحدث لهم، ضمن منافع وحدود تغطية وثيقة التأمين.
ويغطي البرنامج الحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز الكلي الدائم نتيجة حادث، ويشمل نقل جثمان المتوفيين إلى بلادهم في حال رغبة ذويهم بذلك، كما يغطي البرنامج التعويضات لحالات إلغاء أو تأخير رحلات الطيران المغادرة من المملكة، علاوة على تغطية حالات الإصابة بكوفيد-19 من حيث تغطية الحجر المؤسسي ونفقات العلاج.
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ويتيح البرنامج إيجاد الحلول والخيارات المتنوعة التي تضمن إيجاد المعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي الحاج والمعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة، وتعتمد آلية عمل البرنامج على تحصيل رسوم لكل تأشيرة مقابل التأمين الشامل الذي يستمر صلاحيته لمدة 75 يومًا من تاريخ وصول الحاج إلى المملكة.
ويُقدم البرنامج من جميع شركات التأمين المحلية ، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج في حالة الإصابة بكوفيد 19 من خلال الحجر الصحي أو الذهاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لسكنه في حال حاجته لذلك وتزويدهم برقم جواز السفر، ويمكن للحاج المطالبة من خلال الاتصال على الرقم 800440008 أو تقديم الطلب من خلال الموقع التالي: www.enaya-ksa.com.
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