محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء، والمحافظين ومديري الدوائر الحكومية، وأهالي المنطقة، ورؤساء المراكز، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعدد من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لأهالي المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.
ونوّه سمو أمير المنطقة بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.
أخبار قد تهمك
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزّان ، ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عسم الرمضي.
قد يهمك أيضاً :-
- الأمين العام لمنظَّمة التعاون الإسلامي يهنئ العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- الجوازات: 26 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج
- الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي تفشيات وبائية
- فيديو.. هروب عجل قبل ذبحه ويدخل كافتيريا في إحدى محافظات مصر
- تطورات الأوضاع في سريلانكا.. اقتحام منزل رئيس الوزراء وإحراقه
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.