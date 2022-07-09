الجوازات: 26 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن اللجان الإدارية الموسمية في المديرية العامة للجوازات 26 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج.

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