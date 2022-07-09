الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي تفشيات وبائية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، عدم وجود تفشيات للأوبئة بين الحجاج يدلل على قيمة الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة بفضل الله ولم تسجل بينهم اي تفشيات وبائية او اي امراض مهددة للصحة العامة.

وتابع “الخطة الصحية تواصل نجاحها مواكبة لتأدية الحجاج مناسكهم في المراحل السابقة والجاهزية على اعلى مستوياتها للمراحل القادمة من موسم حج هذا العام”.