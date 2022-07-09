فيديو.. هروب عجل قبل ذبحه ويدخل كافتيريا في إحدى محافظات مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو لهروب عجل قبل ذبحه في إحدى محافظات مصر .

وأبان الفيديو اقتحام العجل لكافيتريا ما اضطر الحاضرين لـ “الركض” ، فيما حاول بعضهم الحاق به وتمت السيطرة عليه .

وأظهر الفيديو لحظة هروبه من صاحبه ، وسط الشارع ، ورغم محاولات العشرات للسيطرة عليه، إلا أنّه استطاع الهروب .