فيديو.. هروب عجل قبل ذبحه ويدخل كافتيريا في إحدى محافظات مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو لهروب عجل قبل ذبحه في إحدى محافظات مصر .
وأبان الفيديو اقتحام العجل لكافيتريا ما اضطر الحاضرين لـ “الركض” ، فيما حاول بعضهم الحاق به وتمت السيطرة عليه .
وأظهر الفيديو لحظة هروبه من صاحبه ، وسط الشارع ، ورغم محاولات العشرات للسيطرة عليه، إلا أنّه استطاع الهروب .
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