إنقاذ حالة حاج ألماني

وأشارت "الصحة" إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها، مبينة أن فريق القسطرة الكهربائية ونظم القلب في مركز القلب يقوم بزراعة منظم ضربات القلب، وهو عبارة عن كبسولة صغيرة دون كيابل أو أسلاك، تتم زراعته في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلبٍ تداخلية.
يُذكر أن "الكبسولة القلبية" تعمل على تنظيم ضربات القلب وتفادي حدوث تباطؤ في ضربات القلب وتفادي حدوث توقف للقلب، وتعدّ تكلفة الكبسولة القلبية عالية، فيما تقدمها الصحة للمرضى من ضيوف الرحمن مجانا.
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