شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نونو سانتو يحدد أولى الضحايا في اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد المدرب البرتغالي المخضرم نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة أولى الضحايا بعد الإعلان الرسمى بتولي تدريبات الفريق السعودي لمدة موسيمين حتى عام 2024 مقابل 8 مليون يورو في الموسم الواحد.

اتحاد جدة يستقر على رحيل برونو هنريكي

وبحسب صحيفة "سعودي سبورت" فإن البرازيلي برونو هنريكي هو أول ضحايا فريق اتحاد جدة في الموسم الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وطالب المدرب نونو سانتو من إدارة نادي اتحاد جدة رحيل اللاعب في الفترة القادمة وأنه خارج حساباته في الفترة القادمة، وسوف تعمل الإدارة على كيفيه تسويق اللاعب ورحيله.

وقامت إدارة اتحاد جدة السعودي بقيادة أنمار الحائلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية وهم قلب الدفاع أحمد شراحيلي، والظهير الأيسر زكريا هوساوي.

برونو هنريكي مع اتحاد جدة

جدير بالذكر أن انتقل برونو هنريكي إلى صفوف اتحاد جدة في عام 2020 من صفوف نادي جريميو البرازيلي، في صفقة كلفت خزائن النادي 4 مليون يورو.