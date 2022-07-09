سمو وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولشعب المملكة، والأمتين الإسلامية والعربية، وجميع منسوبي وزارة الخارجية حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ونوّه سموه، بالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات في المملكة في سبيل إنجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ممثلةً ببعثاتها حول العالم حريصة كل الحرص على تذليل كافة المصاعب أمام ضيوف الرحمن من كل مكان ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.
وسأل سمو وزير الخارجية، المولى – عز وجل -، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أعواماً مديدة وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة.
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