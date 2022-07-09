“الصحة” تُهنّئ المرضى المنومين بمستشفيات المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هنّأت “الصحة” اليوم، المرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وقامت ممثلة في فريق تجربة المريض ومدراء مستشفيات المشاعر المقدسة بالمرور على المرضى المنومين في أقسام التنويم وتوزيع هدايا تذكارية. ويأتي ذلك ضمن جهود “الصحة” المتواصلة لتحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية، ولإنجاح خطط الخدمات الصحية في حج عام ١٤٤٣هـ . أخبار قد تهمك

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