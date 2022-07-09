وزير الصحة يُهنّئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل معاليه الله تعالى أن يجعل ما يُقدّمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة عليهم أعواماً عديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفقهم لما فيه خير هذه البلاد ومواطنيها، ويديم على هذا الوطن الأمن والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. أخبار قد تهمك

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