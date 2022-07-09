اخبار دوليه – وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬متطورة،‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سري‭ ‬موجه‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬أنها‭ ‬“تحققت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬مجموعة‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬166‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي،‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬آي‭.‬آر‭-‬6‭) ‬بغاز‭ ‬سداسي‭ ‬فلوريد‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب،‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬بالمئة”،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭.‬

وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬للوكالة‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تصعد‭ ‬عملية‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستخدام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬المتطورة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬آي‭.‬آر‭-‬6‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬والتي‭ ‬يمكنها‭ ‬التبديل‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬مستويات‭ ‬التخصيب‭.‬

والسلسلة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬166‭ ‬جهازا،‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬“آي‭.‬آر‭-‬6”‭ ‬يتم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬فوردو،‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬مدفون‭ ‬داخل‭ ‬جبل،‭ ‬وهي‭ ‬السلسلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬“الرؤوس‭ ‬الفرعية‭ ‬المعدلة”‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬عملية‭ ‬التخصيب‭ ‬بدرجات‭ ‬نقاء‭ ‬مختلفة‭.‬