اخبار دوليه – الشرطة اليابانية تقر بالقصور الأمني في حادث اغتيال آبي مع عودة جثمانه إلى طوكيو

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة‭ ‬اليابانية‭ ‬تقر‭ ‬بالقصور‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬اغتيال‭ ‬آبي‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬جثمانه‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو

أقرت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬نارا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليابان‭ ‬حيث‭ ‬اغتيل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬بوجود‭ ‬أوجه‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬اغتياله،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬موكب‭ ‬جثمانه‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طوكيو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وتوافد‭ ‬المعزون‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬وعلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬الهجوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬نارا‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬أطول‭ ‬رؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬بقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬باليابان‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬سياسي‭ ‬نادرة‭ ‬الحدوث،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬آبي‭ ‬يلقي‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬انتخابي‭.‬

وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬فور‭ ‬تعرض‭ ‬آبي‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬استخدم‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬بدائيا‭.‬

واليوم‭ ‬السبت‭ ‬قالت‭ ‬قوة‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مكلفة‭ ‬بتأمين‭ ‬المؤتمر‭ ‬الانتخابي‭ ‬إن‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬شابها‭ ‬قصور‭. ‬وقال‭ ‬تومواكي‭ ‬أونيزوكا‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬نارا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬“لا‭ ‬يمكنني‭ ‬إنكار‭ ‬وجود‭ ‬أوجه‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬الأمور”‭.‬

وأضاف‭ ‬“ينتابني‭ ‬إحساس‭ ‬شديد‭ ‬بالمسؤولية”‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬ستحلل‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬وتطبق‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬ضرورية‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتحرك‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بمرافقة‭ ‬أمنية‭ ‬متواضعة‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬الجسدية‭ ‬المباشرة،‭ ‬ودون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أفراد‭ ‬مدججون‭ ‬بالسلاح‭ ‬ومستعدون‭ ‬لهجمات‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ونقل‭ ‬تلفزيون‭ ‬نيبون‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬شرطة‭ ‬نارا‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬آبي‭ ‬كان‭ ‬يحظى‭ ‬بالحماية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬من‭ ‬شرطي‭ ‬متخصص‭ ‬مسلح‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭. ‬ورفضت‭ ‬شرطة‭ ‬نارا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المكلفين‭ ‬بحماية‭ ‬آبي‭.‬

‭* ‬انتخابات‭ ‬الأحد

تمضي‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬المرشحون‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الغرفة‭ ‬العليا‭ (‬مجلس‭ ‬المستشارين‭) ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وعاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬حيث‭ ‬زار‭ ‬دوائر‭ ‬إقليمية‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

ووُضع‭ ‬جهاز‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬يلقي‭ ‬فيه‭ ‬كيشيدا‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬طوكيو،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬أمني‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬انتشار‭ ‬الشرطة‭.‬

وفي‭ ‬نارا‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬طوكيو‭ ‬اصطف‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لوضع‭ ‬باقات‭ ‬الزهور‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬آبي‭.‬

وقالت‭ ‬ناتسومي‭ ‬نيوا،‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضعت‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬زهورا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬حادثة‭ ‬الاغتيال‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬للقطارات‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة‭ ‬“صدمني‭ ‬حدوث‭ ‬شيء‭ ‬كهذا‭ ‬في‭ ‬نارا”‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬آبي،‭ ‬وهو‭ ‬سياسي‭ ‬محافظ‭ ‬وضع‭ ‬سياسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الياباني،‭ ‬ألهمها‭ ‬اختيار‭ ‬اسم‭ ‬ابنها‭ ‬ماساكوني‭ ‬عندما‭ ‬نادى‭ ‬للاتحاد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬“أمة‭ ‬جميلة”‭. ‬وتعني‭ ‬“كوني”‭ ‬الأمة‭ ‬باللغة‭ ‬اليابانية‭.‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬يابانية‭ ‬إن‭ ‬وقفة‭ ‬مسائية‭ ‬ستنظم‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬جنازة‭ ‬آبي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحضور‭ ‬أصدقائه‭ ‬المقربين‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬مراسم‭ ‬تأبين‭ ‬عامة‭.‬

وتسعى‭ ‬الشرطة‭ ‬جاهدة‭ ‬لمعرفة‭ ‬تفاصيل‭ ‬دوافع‭ ‬قاتل‭ ‬آبي‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬بالشرطة‭ ‬أن‭ ‬تيتسويا‭ ‬ياماجامي،‭ ‬الذي‭ ‬اعتقلته‭ ‬الشرطة‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬مباشرة،‭ ‬أخبرها‭ ‬بأنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬آبي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بجماعة‭ ‬دينية‭ ‬يلقي‭ ‬باللوم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬والدته‭ ‬بضائقة‭ ‬مالية‭ ‬شديدة‭ ‬وتفكك‭ ‬الأسرة‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬الشرطة‭ ‬تلك‭ ‬الجماعة‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬أمضى‭ ‬شهورا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬للهجوم‭ ‬وأنه‭ ‬زار‭ ‬أيضا‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬قام‭ ‬فيها‭ ‬آبي‭ ‬بدعاية‭ ‬انتخابية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مدينة‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬نارا‭.‬

وقال‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬السلاح‭ ‬الناري‭ ‬الذي‭ ‬استخدمه‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬صنعه‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬متاحة‭ ‬بسهولة‭ ‬مثل‭ ‬الأنابيب‭ ‬المعدنية‭ ‬والخشب،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تعني‭ ‬فيه‭ ‬القوانين‭ ‬الصارمة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬المواطنون‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬أو‭ ‬يمتلكونها‭.‬

‭* ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬الانتخابات

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬بقيادة‭ ‬كيشيدا،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬تلميذا‭ ‬لآبي،‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الأحد‭.‬

وكتب‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أوراسيا‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬أن‭ ‬اغتيال‭ ‬آبي‭ ‬“يزيد‭ ‬احتمال‭ ‬إقبال‭ ‬أقوى‭ (‬على‭ ‬التصويت‭) ‬ودعم‭ ‬أكبر‭ ‬لحزبه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الحر”‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬الحزب‭ ‬بمقاعد‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬الاغتيال‭. ‬وشغل‭ ‬آبي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مرتين‭ ‬تنحى‭ ‬فيهما‭ ‬عن‭ ‬المنصب‭ ‬عازيا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬اعتلال‭ ‬صحته‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬كيودو‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬كيشيدا‭ ‬زار‭ ‬منزل‭ ‬آبي‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لتقديم‭ ‬التعازي،‭ ‬كما‭ ‬توافد‭ ‬مشيعون‭ ‬يحملون‭ ‬باقات‭ ‬الزهور‭ ‬ومسؤولون‭ ‬سياسيون‭ ‬انحنوا‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬النعش‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الجثمان‭.‬

وانهالت‭ ‬التعازي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬اغتياله‭.‬

ولعب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المجموعة‭ ‬الرباعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادي‭. ‬وعبر‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآخرون،‭ ‬وهي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬وأستراليا،‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬إزاء‭ ‬الاغتيال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬“سنكرم‭ ‬ذكرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آبي‭ ‬بمضاعفة‭ ‬عملنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منطقة‭ ‬سلمية‭ ‬ومزدهرة”‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬بآبي‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬عمل‭ ‬بجد‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬الصينية‭.‬