اخبار دوليه – بعد اقتحام القصر.. رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه

محمد بن مسعود - الدمام - وافق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السريلانكي،‭ ‬رانيل‭ ‬ويكرم‭ ‬سينغه،‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬الاستقالة،‭ ‬بينما‭ ‬اقتحم‭ ‬متظاهرون‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ومكتبه،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬شديدة‭ ‬تعصف‭ ‬بالبلاد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬دينوك‭ ‬كولامباج،‭ ‬إن‭ ‬ويكر‭ ‬مسينغه‭ ‬أبلغ‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬سيستقيل‭ ‬عندما‭ ‬تتفق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بعد‭ ‬أكبر‭ ‬احتجاج‭ ‬تشهده‭ ‬سريلانكا،‭ ‬حيث‭ ‬اخترق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الحواجز‭ ‬ودخلوا‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬غوتابايا‭ ‬راجاباكسا‭ ‬ومكتبه‭ ‬القريب‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬ضد‭ ‬زعيم‭ ‬يعتبرونه‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ألمت‭ ‬بالبلاد‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬قادة‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬قد‭ ‬التقوا‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬مقر‭ ‬الرئيس‭ ‬وقرروا‭ ‬مطالبة‭ ‬الرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالاستقالة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬النائب‭ ‬المعارض‭ ‬رؤوف‭ ‬حكيم‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬السلطة‭ ‬مؤقتا‭ ‬كرئيس‭ ‬للبلاد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي،‭ ‬وأن‭ ‬يعمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬مؤقتة‭.‬

بلاد‭ ‬مفسلة

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السريلانكي‭ ‬قد‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬أفسلت،‭ ‬بينما‭ ‬يعاني‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لأجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬حيوية‭.‬

وأقر‭ ‬المسؤول‭ ‬السريلانكي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان،‭ ‬بصعوبة‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬لأن‭ ‬البلاد‭ ‬تتفاوض‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬مفلسة‭ ‬وليست‭ ‬بصفتها‭ ‬دولة‭ ‬نامية‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬رانيل‭ ‬ويكرم‭ ‬سينغه‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تستعد‭ ‬لوضع‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬وتعقيدا‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

وتعاني‭ ‬سريلانكا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬هي‭ ‬الأشد‭ ‬والأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬بعدما‭ ‬هبط‭ ‬احتياطي‭ ‬النقد‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬دنيا،‭ ‬فلم‭ ‬تعد‭ ‬البلاد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬أساسية‭ ‬مثل‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭.‬

في‭ ‬قلب‭ ‬القصر

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تداولها‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬اقتحام‭ ‬محتجين‭ ‬في‭ ‬سريلانكا‭ ‬لمقر‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬غوتابايا‭ ‬راجاباكسا،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬راجاباكسا‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬لكن‭ ‬لقطات‭ ‬أظهرت‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬المحصن‭ ‬جيدا‭ ‬وفي‭ ‬ساحاته‭ ‬بالخارج،‭ ‬وبعضهم‭ ‬يغطس‭ ‬في‭ ‬مسبح‭ ‬الحديقة،‭ ‬وآخرون‭ ‬يجلسون‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬الرئيس‭.‬

وتداول‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬فيديو‭ ‬لمئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وهم‭ ‬يركضون‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬وهم‭ ‬يهتفون‭ ‬“غوتا‭ ‬اذهب‭ ‬إلى‭ ‬المنزل”،‭ ‬منادين‭ ‬الرئيس‭ ‬بلقبه‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬“واشنطن‭ ‬بوست”‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬السريلانكي،‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬ذكر‭ ‬اسمهم،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جرى‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬“موقع‭ ‬آمن”‭ ‬بعدما‭ ‬وردت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬احتجاجات‭ ‬مرتقبة‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬الرئاسة‭.‬

وإثر‭ ‬انتشار‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كولومبو،‭ ‬دعت‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬السريلانكية‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬تضم‭ ‬كافة‭ ‬الأحزاب‭.‬