محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول حكومي اليوم السبت إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن تسببت عاصفة مطيرة مفاجئة في حدوث فيضانات أثناء أداء حشد من الهندوس مراسم الحج عند ضريح أمارناث في الشطر الهندي من كشمير.
وأصبح أكثر من عشرين شخصا في عداد المفقودين وما زالت عمليات الإنقاذ جارية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية في سريناجار إن “طائرات هليكوبتر عسكرية ومدنية تقوم بطلعات مستمرة لإجلاء الجرحى والقتلى”.
وعلقت السلطات مراسم الحج حتى إشعار آخر.
وخلال موسم الزيارات السنوي، يعبر عشرات الآلاف من الهندوس الأنهار الجليدية والممرات المغمورة بالمياه للوصول إلى الكهف الذي يحتوي على رواسب جليدية تعتبر تجسيدا ماديا للإله شيفا.
والكهف مغطى بالثلوج معظم العام، لكن السلطات سمحت للناس بزيارته لمدة 45 يوما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الممرات.
ويأتي موسم الزيارة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا. وتتوقع السلطات وصول 800 ألف هندوسي إلى الضريح، بعد وصول أكثر من 60 ألفا حتى الآن في الأيام العشرة الأولى.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار دوليه - بعد اقتحام القصر.. رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه
- بعد أزمة القمح.. تحذيرات بنقص 20% من الإنتاج العالمي للحمص
- اخبار دوليه - توافق أمريكي صيني لتحسين العلاقات بين البلدين
- “الغذاء والدواء” توجه نصائح مهمة قبل طهي اللحوم
- وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور غرفة العمليات الأمنية
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مقتل 16 على الأقل وفقد العشرات بعد سيول جارفة في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.