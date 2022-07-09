اخبار دوليه – مقتل‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وفقد‭ ‬العشرات‭ ‬بعد‭ ‬سيول‭ ‬جارفة‭ ‬في‭ ‬كشمير

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسببت‭ ‬عاصفة‭ ‬مطيرة‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الهندوس‭ ‬مراسم‭ ‬الحج‭ ‬عند‭ ‬ضريح‭ ‬أمارناث‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬كشمير‭.‬

وأصبح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬جارية‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬سريناجار‭ ‬إن‭ ‬“طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬عسكرية‭ ‬ومدنية‭ ‬تقوم‭ ‬بطلعات‭ ‬مستمرة‭ ‬لإجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬والقتلى”‭.‬

وعلقت‭ ‬السلطات‭ ‬مراسم‭ ‬الحج‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭.‬

وخلال‭ ‬موسم‭ ‬الزيارات‭ ‬السنوي،‭ ‬يعبر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الهندوس‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭ ‬والممرات‭ ‬المغمورة‭ ‬بالمياه‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكهف‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬رواسب‭ ‬جليدية‭ ‬تعتبر‭ ‬تجسيدا‭ ‬ماديا‭ ‬للإله‭ ‬شيفا‭.‬

والكهف‭ ‬مغطى‭ ‬بالثلوج‭ ‬معظم‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬سمحت‭ ‬للناس‭ ‬بزيارته‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الممرات‭.‬

ويأتي‭ ‬موسم‭ ‬الزيارة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وتتوقع‭ ‬السلطات‭ ‬وصول‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬هندوسي‭ ‬إلى‭ ‬الضريح،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭.‬