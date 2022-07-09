شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من جالطة سراي تجاه مصطفى محمد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية عن قيام فريقة جالطة سراي بدراسة التخلي عن النجم المصري لاعب نادي الزمالك السباق، مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مصطفى محمد

ووفقا لصحيفة A sport التركية فإن المدير الفني للفريق أوكان بوروك قد أبلغ إدارة الفريق التركي بأنه لا يرغب في استمرار مصطفى محمد ويريد التعاقد مع مهاجم آخر في الميركاتو الصيفي.

مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن جالطة سراي

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني درس موقف مصطفى محمد بعد رؤيته خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للموسم الجديد ويرى أنه سيكون خارج الحسابات الموسم القادم قبل الإعلان عن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكانت قد سلطت الصحف التركية الضوء على أن الفريق التركي قد قام بإيداع مبلغ 4 مليون دولار في حساب الزمالك من أجل سداد المستحقات المتأخرة في صفقة مصطفى محمد ليصبح اللاعب ملكا للنادي بشكل نهائي ويحق لهم التصرف في مستقبله.

ويلتزم مصطفى محمد مع الفريق التركي بعقد يمتد حتى صيف 2025 وذلك بعد تجديد تعاقده في عام 2021 لمدة أربعة سنوات.

مشوار مصطفى محمد الاحترافي

وكان قد انتقل مصطفى محمد لصفوف جالطة سراي في عام 2021 وتحديدا في الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة قبل أن يتم تجديد العقد عقب انتهاء فترة الإعارة في الصيف.

وشهدت بداية مصطفى محمد مع الفريق التركي بداية قوية ونجاحه في اثبات ذاته بشكل سريع إلا أنه لم ينجح في الاستمرار على مستواه المعهود في بداية مشواره.

وشارك نجم الزمالك السابق في 57 مباراة مختلفة رفقة الفريق التركي نجح خلالهم في إحارز 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.