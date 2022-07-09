شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تقرب رحيل نجم الهلال السعودي هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية عن 3 أسباب تقرب من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم رفض رئيس النادي رحيل هذا اللاعب.

الهلال يستقر على رحيل بيريرا

وبحسب صحيفة "سعودي سبورت" فإن في الساعات الأخيرة الماضية حدثت العديد من المشادات بين النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا وفهد بن نافل رئيس النادي، خاصة أن اللاعب تلقى عرض للرحيل إلى الدوري البرازيلي، إلى صفوف فريق بوتافوجو، ولكن الرئيس رفض رحيله وطالبه بالبقاء داخل صفوف الفريق السعودي لأكثر من سبب أبرزها تسويق اللاعب أكثر وحاجة الفريق إليه.

وأضافت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال السعودي استقرت على بيع اللاعب أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأوضحت ذلك إلى 3 أسباب وهم:

السبب الأول هو المدرب رامون دياز الذي طالب من إدارة النادي الاستغناء عن اللاعب وخروجه من حساباته في الفترة الأخيرة وضم لاعب بديل في مركز لاعب الوسط المهاجم، وبرر أن بيريرا لا ينفذ تعليماته.

السبب الثاني هي رغبة اللاعب نفسه في الرحيل عن النادي، وينضم إلى فريق بوتافوجو في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن النادي البرازيلي يواجه صعوبة في إنهاء الصفقة بـ20 مليون يورو.

السبب الثالث والأخير هو تراجع مستوى اللاعب مع فريق الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم المنصرم، مما جعل بن نافل يفكر في رحيله.

أبرز لقطات بيريرا مع الهلال