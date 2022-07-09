شكرا لقرائتكم خبر عن 78 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة المكرمة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الصحة الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، والطائف للحجاج الذي بلغ عددهم 78,433 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم أمس .

وأوضحت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات منها إجراء 8 عمليات قلب مفتوح، و155 قسطرة قلبية، فيما أجريت 345 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، و230 عملية جراحية، بينما تم دخول 732 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها 8 حالات تشخيص جلطات دماغية، وحالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و70 حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1859 حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم عرفة.

يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، يساندها 147 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريراً، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.